Vangerdus Viimsi vallavalitsuses: sotside fraktsioon lagunes ning Keskerakond pääses koalitsiooni

Tann selgitas esialgu naljatades, et vahetas erakonda, kuna nägi unes valgusfoori. "Seal vahetus punane tuli rohelisega," sõnas ta. Tann lisas, et Keskerakonnal ja SDE-l on sarnased vaated. Miks aga vahetada erakonda, kui erakonnad nii sarnased on? "Tundsin, et saan sedasi jõudsamalt edasi tegutseda," ei läinud vallavolikogu liige detailidesse. Siiski märkis ta, et sotsid on viimastel aastatel üsna varjus olnud. "Neil on päris radikaalseid sotsiaaldemokraatlikke vaateid, millega ma ei nõustu," lisas Tann.

Varem koosnes vallavalitsuse sotside fraktsioon erakonnatust Urve Palost ja Raimo Tannist. Nüüd jätkab Palo Viimsi vallavolikogus parteituna Keskerakonna toetamist.

Palo selgitas, et on parteitu juba kaks aastat, aga jäi pärast erakonnast lahkumist Viimsi SDE fraktsiooni parteituna edasi. "Nüüd, kui ka teine pool sellest läks, Raimo Tann, siis jätkan tööd volikogu liikmena," ütles ta.

Palo sõnas, et toetab Keskerakonna kaasamist koalitsiooni ning Annika Vaiklat abivallavanemana. "Ta on väga head tööd teinud. Nii tema kui Tanni lahkumine on sotsidele suur kaotus," kinnitas ta.

Viimsi valla siseasjad on viimase paari aasta jooksul korduvalt uudiskünnist ületanud. Eelmine Viimsi vallajuht Laine Randjärv pidi oma ametist loobuma pärast seda, kui otsustas vallandada Viimsi kooli juhi. Hiljem, asjaolude selginedes muutuis ta oma otsust ja ennistas koolijuhi ametisse, ent tormakas käitumisviis võttis siiski töö nii Randjärvelt kui ka vallas hariduse valdkonda ohjanud abivallavanem Georg Aher. Praegu juhib valda Illar Lemetti.