Igal neljapäeva keskpäeval toimub valitsuse korraline pressikonverents, kuhu on oodatud, nagu nimigi ütleb, ajakirjanikud. Kevadel soovisid vandenõulise portaali Telegrami (mitte segamini ajada samanimelise suhtlusrakendusega - G.P.) esindajad sinna samuti ligi pääseda.

“Telegram on tegutsenud 7,5 aastat ning see on esimene kord, kui Telegram on osutanud huvi pääseda valitsuse pressikonverentsile. Ja sedagi vaid põhjusel, et olukord maailmas on läinud kriitiliseks,” selgitas Tõnumaa huvi pressikonverentsi vastu.