Vandeadvokaat Paul Keres: Keskerakonna hiigelannetus on kuritegu juhul, kui partei teadis raha tegelikku andjat

"Keskerakond peab teadma, et tegu on annetusega, mis võib-olla pärineb kelleltki kolmandalt ja seda isikut, keda näidati annetajana, kasutati lihtsalt vahendajana. Selline vahendatud annetus on kehtiva õiguse järgi keelatud ja on kuritegu," selgitas Keres.

"Kui erakond ei tea, vaid võtab heauskselt raha vastu, siis on kahtlane sinna varju heita. Aga kui inimene on sellises olukorras, et keegi tuleb tema juurde ja ütleb, et mul on 50 000 eurot teile anda, palun võtke see enda kätte ja viige Keskerakonnale. Seda ei tohiks ükski tervemõistuslik inimene teha, ta peaks teadma, et see on kuritegu," lausus ta.

Keres arvas, et prokuratuur alustas uurimist seetõttu, et 50 000 euro puhul on tegemist piisavalt suure summaga. "Ja hakkas levima igasuguseid kuuldusi, et sellel konkreetsel isikul ei pruugi olla selliseid sissetulekuid, mis võimaldaks tal teha lihtsalt 50 000 eurone annetus Keskerakonnale, olemata ise selle erakonna liige, omamata mingisuguseid poliitilisi vaateid. Selles mõttes avalikkusele edastatud informatsiooni pinnalt võiks öelda, et see on natuke kahtlane. Ja kui on kahtlane, siis prokuratuur peab uurima," rääkis Keres.