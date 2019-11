Vandeadvokaat Olavi-Jüri Luik eitab, et Aeg palus teda peaprokuröriks

"Raivo Aeg pole mulle säärast [peaprokuröri ametikoha täitmise - toim] pakkumist teinud," kinnitas Luik Delfile. Ta lisas, et pole pakkumisest ka mitte ühegi ministriga rääkinud. "Pole ka siseminister Mart Helmega sellisest võimalusest rääkinud. Kui aus olla, siis ma pole Mart Helmega elus kunagi vestelnud," märkis Luik.

Luik oli 2014. aasta 15. oktoobrist Vabaerakonna liige, kust ta otsustas siiski tänavu 20. aprillil lahkuda. Enne seda kuulus Luik 2002. aasta 19. veebruarist 2012. aasta 18. veebruarini Isamaa ja Res Publica Liidus, mis vahetas küll vahepeal nime Isamaaks. Seega kuulus Luik napilt kümme aastat Isamaa erakonda.

Kuigi Lavly Perlingu ametiaeg peaprokurörina lõppes 31. oktoobril, on ta ametipostis kohusetäitjana, kuni Aeg leiab uue sobiva kandidaadi. Peaprokuröri kandidaadi osas peavad kõik koalitsioonierakonnad nõustuma. Oktoobri keskpaigas nentis Aeg, et Perlingu asemele pole ühtegi head kandidaati võtta.

Vaba Lava endine juht Steven-Hristo Evestus, kes lahkus mullu ka riigiprokuröri ametist, edastas aga oktoobri lõpus ühismeedias, et riigis on palju sobivaid kandidaate uue peaprokuröri kohale. "Olen jätkuvalt arvamusel, et peaprokuröri amet on väljakutseid esitavaks ametikohaks ning ihkaks näha kandidaatide tõsiseltvõetavaid nimekirju," teatas Evestus.