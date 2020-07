Vandeadvokaat Glikman ei näe USA õigusbüroo tegevuses vastuolu

Tänane Eesti Päevaleht toob välja, et Föderaalse Juurdlusbüroo kunagise direktori, nüüdseks aastaid Ameerika Ühendriikides advokaadina töötava Louis Freeh'l on teiste seas seos ka Venemaa ärimehele Deniss Katsõvi ettevõttega, mis läbi Danske Banki Eesti filiaali raha pesi.

Et Eesti huve samas Danske rahapesu uurimises Ühendriikides esindada ja võimalikust trahvirahast osa endale küsida, sõlmis rahandusminister Martin Helme Freeh' bürooga juuni lõpus kolme miljoni euro suuruse lepingu.

Ameerika õigusruumi hästi tundev vandeadvokaat Leon Glikman märkis, et huvide konflikt on USA-s terav teema ja advokaadibürood suhtuvad sellesse tõsiselt, vahendab ERR-i uudisteportaal.

"Kui vaadata puhtalt seda faktoloogiat, mida on kirjeldanud Eesti Päevaleht, siis oleks küllaltki raske praegu väita, et esineb huvide konflikt, kuivõrd ikkagi huvide konflikt on konkreetse asja põhine, mitte selle põhine, keda on kunagi advokaadibüroo esindanud," selgitas Glikman ERR-ile.

Lisaks ei saa tema sõnul samastada advokaate klientidega.

Küll aga jäi Glikman pärast Freeh' advokaadibüroo veebilehel avaldatuga tutvumist skeptiliseks, kas büroo palkamisel üldse mõtet on.

"See jääb mulle täiesti arusaamatuks, kuidas on võimalik vastavat kahjutasu saada. Kui see on võimalik, suurepärane, aga milline on õiguslik mehhanism, vähemalt selle veebisaidi järgi jääb see täiesti mõistetamatuks," ütles Glikman.