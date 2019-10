Vandeadvokaat: Evelyn Sepal on alust Jakko Väli kohtusse kaevata

Robert Sarve hinnangut maksab uskuda - just tema esindas Marika Korolevi võitluses laimavate netikommentaatorite vastu, tema esindab ka Brigitte Susanne Hunti samalaadses kaasuses.

"Jah, oleks," vastab Sarv küsimusele, kas Jakko Väli internetti postitatud lause (Taha panna ei taha, suhu võtta ei soovi) annab rõveduse sihtmärgiks olnud Evelyn Sepale alust kohtusse pöörduda. "Igaks juhuks: see nõuab täpsemat analüüsi, kui pannkoogihommiku kõrvalt kiire lugemine," lisab Sarv siiski.

"Kui tegemist pole Jakko ja Evelyni vahelise avaliku huumoriga, siis ületab see hea maitse piiri. Kui vaadata kommentaari kõrvalseisja pilgu läbi (näiteks mõni teine naisterahvas), siis on öeldu suunatud Evelynile isiklikult haiget tegemisele ning solvamisele ehk õiguskeeles õigusvastaselt moraalse kahju tekitamisele, mitte Evelyni mõtete kritiseerimisele," täpsustab Sarv. "Seda kinnitab ka fakt, kuidas teised inimesed postitusele reageerisid: näiteks vabandas Peeter Ernits Evelyn Sepa ees. Ehk ka teised tajusid seda negatiivsena."

Au teotamisest hoidumise nõue on kirjas muu hulgas Eesti põhiseaduses. Au on inimväärikuse osa. Inimväärikuse austamine on meie põhiseaduse ja riigikorralduse aluspõhimõtted. Neil väärtustel on sügav eetilis-sotsiaalne tähendus, mistõttu vajavad need ka õiguslikku kaitset. Põhiseaduse kõrval reguleerib au toetamisest hoidumist võlaõigusseadus, täpsemalt § 1046 ja § 1047.