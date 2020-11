Vandeadvokaat Carri Ginter minister Repsile midagi ette ei heida

"Kui autolt on makstud erisoodustusmaks, siis tohib autot kasutada eratarbeks," ütles Ginter. Ta nentis, et siiski tekib küsimus, kas tegu on ka eetiliselt õige. Ginteri arvates polnud Õhtulehe poolt eetiline Repsi lapsi uurimisse kaasata. "Seda teemat oleks saanud käsitleda ka nii, et lapsed oleksid välja jäänud," andis ta hinnangu.

Kas autojuhi kasutamine ministri enda huvides on õigustatud, ei oska Ginter öelda. "Ma ei oska seda õiguslikult analüüsida, sest ma ei tea, mis dokumendid on majas [haridusministeeriumis - toim] vormistatud," selgitas ta. Ginter lisas, et mõistab, et tippjuhil on emana säärane tugi vajalik.

Tööandja kohus ongi Ginteri sõnutsi leida tasakaal töö- ja eraelu vahel.

Eile kirjutas Õhtuleht, et haridusminister Mailis Reps kasutab ametiautot enda huvides. Ühel korral on Reps ametiautoga erahuvides ka Horvaatiasse sõitnud.