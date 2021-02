Vandaalid "murdsid" lasnamäelaste südame

Kurikaelad ajasid ümber ja rikkusid metallkonstruktsiooni, mis veidi enam kui nädal tagasi Tondiloo parki sõbrapäevaks püstitati.

Lasnamäe linnaosavanem Vladimir Svet ütles, et algne plaan oli see sinna jätta kevadeni. "Nüüd vaatame, kas on võimalik kõigi piirkonna elanike ja külaliste rõõmuks installatsiooni taastada ja siis uuesti paigaldada Tondiloo pargi künkale."

Linna rahakkotile pole skulptuuri lõhkumine veel lisakulusid tekkinud, kuna see oli renditud, märkis Svet. Valgustusettevõte peab hindama, kas skulptuuri on võimalik mõistliku hinnaga taastada.

Linnaosavanem palub kõigile, kes nägid pealt vandaalitsemist, sellest teavitada politseid või Lasnamäe linnaosavalitsust. "Lõppkokkuvõttes "löövad" vandaalid kõigi maksumaksjate taskute pihta. Ainult ühiste jõupingutustega suudame säilitada oma linnaosa ilusa ilme," märkis vanem.

Kõnealune juhtum oli sel aastal juba teine vandaalitsemine Tondiloo pargis. Kuu aega tagasi lõhkusid vandaalid talvise kaunistuse - suure lumememme konstruktsiooni. Siis osutusid kahjustused tõsisemaks ja otsustati see kõrvaldada. Sõbrapäeva eel paigaldati samasse kohta helendav süda.