Vanakraamipoed kolivad netti: misjonipoed tunnevad müügiedust rõõmu, kuid ka abivajajate hulk kasvab

Lilleline diivan 60ndatest - 45 eurot. Antiikne peegel - viiekas. Kamaluga titeriideid Norra rõivaketi paari aasta tagusest kollektsioonist - vähem kui euro tükk. Klõps ja ostukorvi, soovi korral tuleb pakk automaati või siis hoopis kulleriga koju. Koroonakriis sundis netti kolima ka kaltsukaid.

Sõbralt Sõbrale heategevuslikku kauplusteketti kuulub 18 poodi üle terve Eesti. Kaup on pärit Skandinaaviast ja lisaks rõivastele leiab sealt kõike mänguasjadest kuni antiikmööblini. Seni tuli parimate leidude saamiseks mööda poode ringi traavida, kuid koroonaviiruse tõttu sulgesid Sõbralt Sõbrale poed uksed igal pool, ka seal, kus nad eraldi sissepääsu tõttu võinuks avatuks jääda.

Vastutustundel on hind ja käive kukkus 90%. Õnneks on olemas internet ja nii loodi e-pood. “See oli kiirreageerimine! Nägime, et rada hakkab poodide sulgemiste poole veerema ja siis tuli kiiresti reageerida. Panime e-poe püsti ja meil on hea meel, et inimesed on nii soojalt ja positiivselt kaasa tulnud,” rääkis Sõbralt Sõbrale turundusjuht Merle Matiesen.

Kuidas pidada vanakraami e-poodi, kus pole keskladu ja kõiki kaupu on vaid üks nimetus? “Tooted tulevad meie poodidest, tublid müüjad teevad pilte ja panevad üles. Kaupu paneme ülesse nii nagu kuidas jõuame, aga viimastel päevadel üle 200 eseme kindlasti,” rääkis Matiesen.

Kliendid leidsid lemmik vanakraamipoe e-versiooni ruttu üles ja nõudlus hakkas kasvama, nii et oli vaja vabatahtlikke appi pildistama-pakkima.

“Inimestel on rohkem aega, mida sisustada isetegemistega ja vanast uuesks tuunimisega, samuti otsitakse põnevaid tooteid,” rääkis Matiesen. Nii, nagu tavapoeski on kõige ostuderohkem nädalavahetus, kui inimestel tööst vabad päevad. Kõige paremini läheb Sõbralt sõbrale poes müügiks kodukaup ja mööbel.

Väiksemad asjad postitavad müüjad Omnivaga, mööblit ostes saab valida kullerteenuse, millega ka suur kapp või diivan otse koju tuuakse.

Sõbralt sõbrale poodide tulust peetakse ülal nõustamiskeskust, mille järgi paraku on vajadus kriisi ajal kasvanud. “Just kuni 19-aastaste nõustamisvajadus on kasvanud. Ilmselt on isolatsioon suur mõjutaja, on hirm, äng ja segadus, millega ei osata enam üksi toime tulla. On ka neid, kelle lähedane või nad ise on koroonaviiruse põdeja või läbi põdenud, ja meie roll on tagada, et keegi ei jääks oma hirmuga üksi,” tutvustas Matiesen Sõbralt sõbrale väljundit.