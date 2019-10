Valminud on Tallinna linnamööbli valiku ja paigutuse juhend

"Tallinna linnamööbli valiku ja paigutuse juhend ühtlustab linnamööbli valikut, lihtsustab mööbli hankimist ning hooldamist ja annab võimaluse ühtse linnapildi kujundamiseks," selgitas Tallinna abilinnapea Kalle Klandorf. "Juhendis on määratletud linnamööbli värvitoonid, materjali ja pinnaviimistluse kvaliteedile esitatavad nõuded ning hoolduseeskirjad."

Tallinna linnamööbli valiku ja paigutuse juhend koostamisel võeti aluseks Iseasi OÜ uurimustöö "Tallinna linnamööbli kasutuse analüüs ja ettepanekud" (autorid Martin Pärn ja Pent Talvet). Linnamööbli valiku ja paigutuse juhendis käsitletakse linnamööbli kvaliteedile ja paigutamisele esitatavaid nõudeid ning antakse valiku- ja paigutussoovitusi.

Tallinna keskkonna- ja kommunaalvaldkonna abilinnapea Klandorf lisas, et praegu on linnamööbli valik liiga lai ja ebaühtlane ning osaliselt halvas seisukorras. 2018. aastal analüüsis Tallinna Kommunaalamet tänavamööbli olukorda, kogus andmeid linnaosadelt, Kadrioru Pargilt ja linnaplaneerimise ametilt. Kokkuvõttes selgus, et linnamööbli olukord Tallinnas on väga kirju. Näiteks ligikaudu 40 protsenti pinkidest on amortiseerunud ja vajab väljavahetamist või uuendamist; pinkidele ja prügikastidele ei ole alati valitud sobivaimat disaini ja asukohta jne.