Vallavalitsus hoiatab: Peipsi järve kallastel kasvab mürkputk, mida ei tohi mingil juhul puudutada

"Mürkputk on taim, mida peaks tundma juba iga väike laps. Põhjuseid on mitu. Ta eluohtlikult mürgine, kuid meil väga sage taim, eriti just mandri järvede kallastel ja muidu niisketes kohtades. Lapsed armastavad paraku närida kõike, mis tundub magus, aga seda just mürkputk ongi. Seega peab teadma, et iga magusat taime ei või närida. Manitsus ei ole liiast, sest mürkputke söömise ei ole mitte ainult lapsi ja kariloomi hukka saanud, vaid ka täiskasvanuid. Kuna mürkputke maa-alune võsu ehk risoom on maitselt lähedale pastinaagile ja välimuselt sellerile, siis on ta viimastega ärasegatult saatuslikuks saanud mõnikord tervele perekonnale.

Ehkki risoom (maa-alune võsu - toim) ja juured on mürkputke juures kõige mürgisemad, ei ole ohutud ka teised taime osad. Lehed sarnanevad veidi peterselli omadele ja eksituse korral on neid vastavalt tarvitatud, tagajärjed on loomulikult kurvad. Erinevalt surmaputkest ei vähene mürkputke mürgisus ka taime kuivatamisel, nii et ta jääb alati ohtlikuks.

Tundub, et mürkputk võib väga paljude taimedega segi minna ja teda on peaaegu võimatu ära tunda. Kui te kahtlete mõne taime määramisel või ei tea tema toimeid, siis ei tohi teda mitte mingil juhul maitsta.

Parem oleks, kui te isegi ei laseks tema mahlal sattuda paljale nahale: mitmed taimed kahjustavad nahka, osade mürgid tungivad verre ka läbi naha. Kuid nüüd mürkputke äratundmisest. Kõigepealt on tal väga iseloomulik kasvukoht: niisked porimülkad, järve- ja kraavikaldad, kinnikasvavate veekogude õõtskamar. Kuivas ei kasva ta kunagi. Teiseks ei ole ta tavaliselt päris püstine taim, vaid alusel ikka veidi kaardunud varrega. Lehed on tal sulgjad, tumerohelised, viimase järgu sulglehekesed on küllaltki pikad ja kitsad, saagja servaga."