Vallandatud Tartu ülikooli raamatukogu juht Martin Hallik võitis esimeses kohtuastmes kõrgkooli

"Selles osas ei saa olla vaidlust, Martin Hallik käitus ebaväärikalt ning ülikool ei reageerinud tühja koha pealt. Küll on tõepoolest kohus leidnud, et sellises olukorras oleks ülikool võinud rakendada leebemat sanktsiooni ning mitte kohe töölepingut üles öelda. See on väga vaieldav õiguslik hinnang kohtu poolt, mida siis kõrgemad astmed saavad vaielda," lõpetas ta.

"Ülejäänud töölepingu lõpetamise aluseks olnud asjaolud ei ole tõendatud. Kõigi tunnistajate ütluste kohaselt ei olnud jõulupeol toimunu Martin Halliku käitumist arvestades tavapärane. Tunnistajad kirjeldasid Martin Hallikut kui viisakat juhti, kellega sai asju arutada ning konflikte ei tekkinud. Hagejal ei olnud kombeks naisi alandada," seisis otsuses.

Töölepinguseadus sätestab, et tööandja võib töölepingu töötaja kohustuse rikkumise või tema töövõime vähenemise tõttu üles öelda, kui ülesütlemisele on eelnenud tööandja hoiatus. Kohus leidis, et erakorraline lepingu lõpetamine ilma hoiatuseta polnud kohane.

Lisaks ei peetud õigustatuks Halliku kohta saadetud TÜ pressiteadet, kus selgitati põgusalt ta vallandamise tagamaid.

Maakohus jättis rahuldamata Halliku nõude erialase enesetäiendamise tasu väljamõistmiseks. Samuti otsustas kohus jätta poolte menetluskulud nende endi kanda.