Vallandatud Martin Halliku õigeksmõistmise korral kannaks hiigelhüvitise maksumaksja, kuigi kool võiks selle töötajatelt sisse nõuda

TÜ kommunikatsiooninõunik Mari-Liis Pintson selgitas, et töötaja varaline vastutus jaguneb kaheks: süüliseks ja lepinguliseks ehk varaliseks vastutuseks. Süüline vastutus tähendab seda, et töötaja vastutab enda kulu ja kirjadega siis, kui ta on tööd teinud hooletult või tahtlikult kohustusi rikkunud. Lepingulist ehk varalise vastutuse kokkulepet ei ole ülikool oma osakonnajuhatajatega sõlminud.

“Kui töökohustused on täidetud vajaliku hoolsusega, ei ole töötaja rikkumises süüdi ega varaliselt vastutav,” selgitas Pintson.

Maakohus aga leidis, et Martin Halliku vallandamisele oleks pidanud eelnema hoiatus, mida ülikool ei teinud. “See on väga vaieldav hinnang, mille kohta me soovime järgmise kohtuastme seisukohta,” märkis Pintson. Küll aga pole otsus veel jõustunud ning ülikool ei pea raha veel välja käima. Selle asemel jätkab TÜ vaidlust järgmises kohtuastmes.

Kui ka kõik kohtuastmed leiavad, et ülikool eksis Halliku vallandamisel, tuleks pisut üle 90 000-eurone hüvitis maksumaksja taskust. Ülikool saaks selle raha küsida vallandamise eest vastutavate töötajate käest, aga Pintson ütles, et seda ei tehta. Töölepingu lõpetamisse kaasati lisaks personalijuhile Kristi Kuningale ka rektoraat, õigusnõunik Aliis Liin ja personalitöö jurist Anneliis Kilk, seega on vastutus jaotatud.