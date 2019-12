Vallandatud Kiviõli koolijuht Heidi Uustalu läheb kohtu kaudu õigust nõudma

Eelmisel nädalal toimunud volikogu istungil palus üks volinikest uurida vallavalitsusel Kiviõli 1. keskkooli direktori, volikogus opositsiooni kuuluva reformierakondlase Heidi Uustalu väidetavat poliitilist tegevust koolis, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Selle nädala neljapäeval toimus vallavalitsuse ees direktori toetuseks pikett. Sinna kogunenutele edastas vallavanem otsuse, et direktoriga töösuhe lõpetatakse.

Lüganuse volikogu esimehe, keskerakondlase Dmitri Dmitrijevi sõnul on prioriteet see, et koolis õppetöö jätkuks.

"Praegu selle kallal töötatakse ja sellega tegeleb valla haridusnõunik. Ma olen täna temaga suhelnud, et see peab olema praegu prioriteet. Õppeprotsess mitte mingil juhul ei saa peatuda ja just lapsed peaksid olema sellest protsessist eemal hoitud. Just see põhimõte peab jääma, et me hoiame lapsi koolides, poliitikast eemal," kommenteeris Dmitrijev.

Vallandatud koolidirektori Heidi Uustalu toetuseks ja koolirahu taastamiseks on käivitatud mitu aktsiooni. Sealhulgas koguti allkirju pöördumisele, milles juhiti tähelepanu, et allkirjastajate arvates pole töösuhte lõpetamise põhjendused veenvad ega kaalukad ning on põhjustanud kooliperes šoki.

"Tuleb rääkida kogukonna liikmetega, küsida täpset arvamust, mis siis oli. Kui see ei ole niimoodi olnud, tuleb kõigi ees vabandada. Tuleb vabandada direktori ees, tuleb vabandada õpetajate ees, laste ees, lastevanemate ees ja püüda esimesel võimalusel normaalne kooli tegutsemine taastada ja hakata normaalselt jälle eluga pihta," rääkis Kiviõli 1. keskkooli vilistlane Madis Olt.