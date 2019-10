Välkõppus "Okas 2019": valitsus kutsub sinna lisaks veel ligi 1500 reservväelast

Need on lisaks eile kutse saanud 61. tagalapataljoni reservväelastele. Kokku on saanud kutse enam kui 2200 reservväelast. Mõlema üksuse lisaõppekogunemine kestab nädala lõpuni.

Lisaõppekogunemine on harjutava iseloomuga, sest vahetu julgeolekuoht Eestile puudub jätkuvalt.

Täna kutsutakse kaitseväe juhataja ettepanekul lisaõppekogunemisele lisaks eile kutse saanud 61. tagalapataljonile ka 23. kergjalaväepataljoni reservüksuse reservväelased.

23. kergjalaväepataljoni reservväelased on kohustatud ilmuma viivitamatult Kaitseväe Akadeemia matkekeskusesse, mis asub Tartu linnas Raatuse 110.

Esmakordselt kutsutakse lisaõppekogunemisele mitu üksust järjestikustel päevadel. Eile õppusele kutsutud 61. tagalapataljon on kriitilise tähtsusega riigikaitsesüsteemi toimimisel – just need reservväelased tagavad, et täna kutsutud 23. kergjalaväepataljon ning teised üksused oleks kiirelt valmis võitlema.

Reservväelased saavad kontrollida, kas nemad on lisaõppekogunemisele kutsutute seas, kaitseväekohustuslaste registrist www.kaitsevaeteenistus.ee. 23. kergjalaväepataljoni reservväelased saavad lisainfot telefonilt 717 5010.

Pärast artikli ilmumist on lugejad teada andnud, et sarnaselt eilsele on eespool nimetatud veebiküljel ülekoormusega probleeme, sinna pole võimalik sisse logida.

Lisaõppekogunemise "Okas 2019" eesmärk on valmiduskontroll, mille käigus kontrollitakse riigikaitse käsuahela toimimist valitsuse otsuste langetamisest kuni kiirreageerimisstruktuuri reservväelaste kogunemiseni.

Kaitseväe ülesanne on tagada, et riik oleks valmis kõikideks olukordadeks, ka nendeks, mille realiseerumise tõenäosus on väike. Kaitsevägi peab olema valmis Eestit kaitsma ning seda õppustel harjutama.