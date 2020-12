Valkla hooldekodu kinnistud lähevad müüki

Avalikul enampakkumisel on 27 522 ruutmeetrit, millest suur osa on põld, vahendab ERR "Aktuaalset kaamerat".

Valklas on praegu Eesti ainus hooldekodu, kuhu kliendid on saadetud erihoolekandele kohtumäärusega.

"Tavaliselt erihoolekande teenusel olevad inimesed viibivad seal vabatahtlikult, nende inimeste puhul on kohus teinud selle otsuse, et neil on vaja toetust ja abi, et oma elu uuesti järje peale saada," selgitas AS Hoolekandeteenused kinnisvaradirektor Karl Mänd.