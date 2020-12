Valitsusparteidelt saab 45 000 eurot ka EKRE noorte MTÜ, mis mäletab „jumalaks kuulutatud“ baltisaksa aadlikku

Vähem kui kahe kuu eest, täpsemalt 8. oktoobril esmakordselt äriregistrisse kantud mittetulundusühingu (MTÜ) juhtlauseks on: „Mälestades ainukest jumalaks kuulutatud Eestimaalast“.

Oma koduleheküljel kirjutab „Ungern Khaan“, et on Eestis tegutsev MTÜ, mille eesmärgiks on mälestada esimese maailmasõja ning Vene kodusõja veterani, Eestis üles kasvanud baltisaksa päritolu aadlikku Parun Roman Ungern von Sternbergi.

MTÜ selgitab, et tahab püstitada „parunit kujutava skulptuuri või mälestusmärgi“ ning tutvustada tema „sündmusterohket elulugu ja värvikat karakterit“, et „selle ainulaadse ja kangelasliku mehe teod ja saavutused ei langeks unustuste hõlma“.

MTÜ asutajateks on EKRE noorteorganisatsiooni Sinine Äratus juhatusse kuuluvad Eino Rantanen ja Fedor Stomakhin.

Viimase sõnul on „paruni näol on tegemist ainulaadse ja ühe säravaima Eestist pärit isikuga, kelle võitlus nii kommunismi kui Hiina ekspansionismiga saab tänapäeva Eestis mannetult vähe tähelepanu“.

Teadaolevalt osales parun Sternberg Vene kodusõjas Kaug-Idas ning seejärel Mongoolias, kus ta Tema Pühadus dalai-laama ja bogdogeegeni poolt kuuldavasti sõjajumala Begtse kehastuseks kuulutati.

Oma nimekirjad nn katuserahade jagamiseks esitasid nii koalitsioonierakonnad kui ka sotsiaaldemokraatlik erakond. Reformierakond loobus rahajagamisest, nagu ka varasematel aastatel.

Tänavu esitasid koalitsioonierakonnad oma ettepanekud esmakordselt ühise nimekirjana, mistõttu ei saa ka näha, mis erakond kellele raha anda soovib.

Tänavustest katuserahadest saab valitsuserakondadelt suurima toetuse ehk 141 000 eurot MTÜ Elu Marss. MTÜ esimene nähtav tegevus leidis aset tänavu augustis, mil ühing korraldas abordivastase meeleavalduse, millest võtsid osa ka Mart ja Martin Helme EKREst.