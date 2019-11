Valitsuskriis tulekul? Isamaa juhatusse kuuluv Mart Luik esitab EKREle juba tingimusi võimuliidus jätkamiseks

"End rahvuslaseks nimetav Helme teeb Putinile maani kummarduse.

Mu meelest on sellel valitsusel võimalus sisuliselt edasi tegutseda, kui #EKRE:

a) Ei ründa Eestit

b) Lõpetab süvariigi soigumise

c) Ei pane ministriks inimesi, kes pole suutelised seda ametit kandma

d) Ei loobi ultimaatumeid

e) Lähtub koalitsioonileppes paika pandust

e) Ei tule koalitsioonipartnereid õpetama, kuidas nad oma poliitikat peavad tegema

Esimene punkt on muidugi määrav, selleta ei saa," viitab ta.

Isamaa esimees Helir-Valdor Seeder sõnas pressiteate vahendusel, et NATO ei ole kriisis ja Eesti ei otsi NATO-le alternatiivi. "NATO kui organisatsioon toimib, sellest annab tunnistust liitlasvägede kohalolu Eestis. Me väärtustame täiendavat regionaalset julgeolekualast koostööd, kuid need ei asenda, vaid tugevdavad ja täiendavad meie liitlassuhteid NATO-s," ütles Seeder.

Siseminister Mart Helme (EKRE) ütles intervjuus Iltalehtile, et Eesti valmistab koos Läti ja Leeduga ette tagavaraplaani, kuna NATO-le ei saa enam alati lootma jääda. Ta viitas, et NATO on suisa kriisis. Just kriisiga seoses rääkiski Helme intervjuus plaanist B. Iltalehti toob välja, et varem pole ükski Eesti poliitik avalikult öelnud, et valitsus valmistub alternatiivseks plaaniks. Helme lisas, et loodab, et NATO tuleb kriisist välja ning jääb tugevaks garantiiks Venemaa ohu vastu. "Inimesed jätkuvalt usuvad, et NATO kaitseb Eestit, kuid tavalised inimesed pole poliitikud," arvas ta, et valitsus teab paremini.