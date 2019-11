Valitsuskomisjon kanepi legaliseerimisest: alkoholi ja tubaka kõrvale pole vaja kolmandat uimastavat ainet

Siseminister Mart Helme ütles, et kanepi legaliseerimine annaks ühiskonnas täiskasvanutele ja eriti alaealistele signaali, et uimastite tarvitamine on tunnustatav, vahendab ERRi uudisteportaal.

"Oleme otsustanud mitte toetada kanepi legaliseerimist ning jätkame ennetustööga ja võitleme edasi kanepitarvitamise normaliseerimise vastu," lisas Helme.

Minister märkis, et vaadates tervisekahjusid, mida põhjustavad alkohol ja tubakas, ei ole vaja sinna kõrvale tuua veel kolmandat vabalt kättesaadavat uimastavat ainet. "Kanepitoodete tarvitamine võib anda tõuke mitmete vaimsete häirete ilmnemisele või halvendada seisundit märkimisväärselt," lisas Helme.

Igasugune positiivne kampaania kanepi suunal suurendab Helme sõnul noorte seas tarvitamisriski ligi kümme korda: "Uurimused on näidanud noorte tarbimisharjumuste seost ühiskondliku suhtumise ja kuvandiga ehk mida aktsepteeritavam on mürk ühiskonnas, seda sagedasem on tarbimine noorte hulgas."

Siseministri sõnul kujundab ka narkojoovet mittetekitava kanepit sisaldava toote müümine valearusaamasid.

Uimastiennetuse valitsuskomisjoni kuuluvad siseminister, sotsiaalminister, haridus- ja teadusminister ning justiitsminister, valdkonna eksperdid ning vabakonna ja omavalitsuste esindajad.