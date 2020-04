Valitsuskomisjon hakkab homme arutama meetmete leevendamist Saaremaal

“Esimese asjana soovin tunnustada Saaremaa elanikke, ettevõtjaid, omavalitsust, päästeametit, Kuressaare haiglat, kõiki Saaremaa kriisikomisjoni liikmeid. Tehtud on väga suur töö viiruse puhangu kontrolli alla saamisel,” ütles Kiik.

Kiik viitas, et kui võrdleme tipphetke praegusega, siis kahe nädala keskmisega on nakatunute arv langenud viis korda. “Teine pool on aga see, et praegune number on küll madalam aga jätkuvalt oluliselt üle Eesti keskmise. Saaremaa on Harjumaa järel teine maakond,”

Ajavahemikul 12.-25. aprill lisandus Saaremaal 63 uut nakatunut, mis on teine tulemus Harjumaa 160 järel, ent samas oli kümnes maakonnas see näitaja alla 10.

Seega, nagu viitas Kiik, on Saaremaa elanike arvu järgi omakorda jätkuvalt Eesti kiirema nakatumise kasvuga piirkond. Oma rolli mängis siin Kiige sõnul ka Sõmera hooldekodu juhtum, aga ka nendeta on Saaremaal piisavalt nakatunuid, mis annab põhjust olla ettevaatlik.

Kolmapäev tõi nimelt uudise, et Saaremaa Sõmera kodu ühes majas, milles oli varem teada kolm koroonapositiivset elanikku, avastati veel 16 positiivset juhtu.

“Ütlen, pidage veel vastu. Saaremaal on kahjuks veel mitmed aktiivsed kolded, mis vajavad isolatsiooni,” nentis terviseameti kriisistaabi hädaolukorra meditsiinijuht Arkadi Popov.

Tema sõnul on tegemist mitmesaja inimesega, kes on haiged või kontaktsed ja keda jälgivad terviseameti epidemioloogid. “Praktiliselt iga päev lisandub uusi nakatanuid - keegi tuleb perekonnast, kus on 1-2 haiget juba ees, keegi kollektiivist. Mõni ei teagi, kust ta nakkuse sai,” ütles Popov.

Rääkides veel statistikast, viitas Kiik Saare maakonna kogunakatunute arvule alates ajast, mil viirus Eestisse jõudis - see number on 541 ning elanike arvu kohta 20 korda kõrgem kui mandri-Eestis. “See oli ka põhjus, miks erimeetmed vastu võeti,” tõdes Kiik.

Erimeetmeid soovis toona nii Saaremaa kriisikomisjon, Kuressaare haigla ja valitsus. “Erimeetmed aitasid suuremad kolded kontrolli alla saada, aga täna on vara öelda, et olukord oleks hea. Ta on parem kui halvimatel hetkedel ent siiski. Neist argumentidest lähtuvalt arutab valitsuskomisjon homme Saaremaa valla poolt tulnud pöördumisi, mis eelkõige puudutavad täiendavaid erilubasid,” ütles Kiik.