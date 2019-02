Valitsuskabinet pani Kohtla-Järve riigigümnaasiumi saatuse ootele. Isamaa mõte eestikeelsest õppest lükati tagasi

Probleemiks on olnud see, kas riigigümnaasium peaks olema eestikeelne või osaliselt ikkagi võimalik ka vene keeles õppida. Mailis Reps pani täna lauale kaks võimalust. Esimese lahenduse kohaselt on riigigümnaasium eestikeelne, kus avamisele järgneb üleminekuperiood, mil säilib võimalus haridust omandada ka osaliselt eestikeelses õppes. Teise lahenduse puhul luuakse tänase Kohtla-Järve Järve gümnaasiumi gümnaasiumiastme baasil riigigümnaasiumi filiaal, kus toimub õpe ainult eesti keeles. Selle lahenduse kohaselt saavad õpilased ise otsustada, millises õppekohas nad õppima asuvad.

Reps sõnas valitsuse pressikonverentsil, et suurt konsensust pole ja ekspertrühm arutab teemat edasi. Ta ei hakanud rääkima, et on poliitilisi lahkhelisid, küll viitas sellele väga konkreetselt Urmas Reinsalu (Isamaa). Ta märkis, et Isamaa seisukoht on ühene: kool peaks olema eestikeelne. "Aga on erinevad seisukohad. Tulevad valimised, oma poliitilised visioonid," arutles ta. Ilmselt pidas ta silmas seda, et Keskerakond seisab selle eest, et sealkandis oleks võimalik õppida osaliselt ka vene keeles. Reinsalu selgitas, et praeguses olukorras on mõistlik, et otsuse teeb suurem töörühm ja pärast valimisi. "Et töörühmas oleks ka nii eestlaste kogukonna esindajad Kohtla-Järvelt kui lapsevanemate esindajad. Valitsuse poolt on praegu õige mitte liikuda edasi, vaid kehtestada moratoorium." Hiljem lisas ta, et Isamaa tegi täna siiski konkreetse ettepaneku, et kool tuleks eestikeelne, ent mõte lükati valitsuskabinetis tagasi. "Eestlased Kohtla-Järvel tunnevad, et nad on jäänud üksi, kõrvale. See pole normaalne olukord," märkis ta.