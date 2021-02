Valitsuses eri seisukohad: Tanel Kiik soovis märtsiks veelgi rangemaid piiranguid

Minister ütles "Ringvaatele" antud intervjuus, et Eesti on olnud suhteliselt avatud ühiskonnaga olukorras, kus viiruse levik on olnud kõrge, vahendab ERR.

Kiik ütles, et tema pooldab veel rangemaid piiranguid võrreldes neljapäeval otsustatuga.

"Kuna me näeme, et tõusunumber on olnud väga kiire ja just trend kui selline - 20-30 protsenti on nädalane juurdekasv - on siiski Eesti jaoks rekordiliselt kiire. Ja olukorras, kus meil on juba praegu haiglaravi vajavate inimeste arv 500 juures, meil ei ole erilist eksimisruumi piirangute kehtestamisel," rääkis minister.

Neljapäevased valitsuse otsused vastavad Kiige sõnul enam-vähem teadusnõukoja soovitustele.

"Teatud valdkondades, näiteks kaubanduskeskuste puhul, tõesti oli teadusnõukoja ettepanek rangem - täielik sulgemine, välja arvatud elutähtsad teenused ja poed. Teatud sektorite puhul võime öelda, et tegime täpselt teadusnõukoja paketi, näiteks toitlustusasutuste puhul õhtuse lahtioleku kellaaegade lühendamine."

Kiik lisas, et kuigi ta eelistab rangeid piiranguid, ei ole ta kunagi pooldanud näiteks komandanditundi, mis oli kasutusel Lätis.

Täiendavad piirangud hakkavad kehtima tulevast esmaspäevast.

Koroonaviirus SARS-CoV-2 Inimesed, kes kahtlustavad nakatumist koroonaviirusega, peaksid võtma ühendust oma perearstiga, küsima nõu perearsti nõuandeliinilt 1220 (välismaalt +372 634 6630) või koroonaviirusega seotud küsimuste jaoks loodud numbril 1247 või vajadusel kutsuma kiirabi, helistades hädaabinumbril 112 .

(välismaalt +372 634 6630) või koroonaviirusega seotud küsimuste jaoks loodud numbril või vajadusel kutsuma kiirabi, helistades hädaabinumbril . COVID-19 haiguse sümptomid on sarnased gripile. Viiruse levinumad sümptomid on köha , palavik ja hingamisraskused . Parim kaitse nakkushaiguse leviku vastu on käte pesemine ja inimestega kontaktist hoidumine .

, ja . Parim kaitse nakkushaiguse leviku vastu on ja . Vaata koroonaviirusesse nakatunute statistikat Eestis!

Loe lähemalt koroonaviiruse ja kehtivate piirangute kohta valitsuse erileheküljelt kriis.ee!

