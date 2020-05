Valitsuserakonnad proovisid enda järelevalvereeglite nudimisega kiirkorras ühele poole saada. Isamaa saadik nurjas plaani

Valitsuskoalitsioon soovis eelnõud menetleda kiirkorras ehk kümne päeva asemel nelja päevaga. Komisjoni liige Kaja Kallas (Reformierakond) ütles ERR-ile, et "õnneks seisis sellele vastu Isamaa saadik". Ainus Isamaa saadik selles komisjonis on Siim Valmar Kiisler.

Kiisleri vastuhäält kinnitas Delfile ka põhiseaduskomisjoni liige Taavi Rõivas (REF), kes komisjoni otsusega määrati ka eelnõud riigikogus 1. juunil täiskogule ette kandma. Samas hääletas isamaallane selle poolt, et eelnõu jõuaks riigikogu suurde saali arutlemisele.

Rõivase sõnul peeti komisjonis väga kriitiline arutelu eelnõu vajalikkuse suhtes ja vastavuses põhiseadusega.

"Tavaliselt, kui on eelnõud, mis puudutavad erakondade rahastamist või kontrolli selle üle, siis peaks erakondade hulgas olema üksmeel. Praegu püüab aga koalitsioon läbi rammida eelnõud, mis oleks peaministriparteile väga soodne," kommenteeris Rõivas.

Koalitsiooni poolt põhjendati soovi teha kiirmenetlus ajakriitilisusega, kuid mis on erakondade rahastuse järelevalves ajakriitilist, põhiseaduskomisjonis vastuseks ei kõlanud.

"Mitu korda küsisime Kert Kingolt (EKRE), et neil on ERJK objektiivsuse vastu prentesioone ja ta mitu korda rõhutas, et näiteid pole," ütles Ratas. Riigikontrolör Janar Holm ütles komisjonis, et vajadust kontrollimistöö nende haldusalasse tuua ei ole.

Tõenäoliselt saab Rõivase sõnul erakondade rahastamise järelevalve küsimuses riigikogus samasuguseks kaikaveoks nagu apteegireformi hääletusel.

"See on põhimõtte küsimus," ütles ta ning lisas: "Saata laiali organ, mis on Keskerakonna vastu saatnud nõude... kui see pole võimu kuritarvitamine, siis mis on?" Rõivase sõnul andis samas tänane arutelu põhiseaduskomisjonis lootust, et riigikogus on koalitsioonierakondade saadikuid, kes on eelnõu vastu.

Valitsuserakonnad on põhjendustega hädas

Valitsuskoalitsiooni liikmed Siim Pohlak (EKRE), Kersti Sarapuu (Keskerakond) ja Priit Sibul (Isamaa) esitasid nädala alguses eelnõu, et anda Erakondade Rahastuse Järelevalve Komisjoni üle riigikontrollile. Peale Sibula selgituste, et see eelnõu pole otseselt Isamaa erakonna rida, pole ei Pohlak ega Sarapuu küsimustele eelnõu osas vastuseid andnud.