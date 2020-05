Valitsuserakonnad proovisid enda järelevalvereeglite nudimisega kiirkorras ühele poole saada. Isamaa saadik nurjas plaani

Valitsuskoalitsioon soovis eelnõud menetleda kiirkorras ehk kümne päeva asemel nelja päevaga. Komisjoni liige Kaja Kallas (Reformierakond) ütles ERR-ile, et "õnneks seisis sellele vastu Isamaa saadik". Ainus Isamaa saadik selles komisjonis on Siim Valmar Kiisler.

Lisaks ütles kallas ERR-ile, et kiirmenetlust põhjendati koalitsiooni poolt ajakriitilisusega.

"Nad ütlesid, et see on ajakriitiline eelnõu. Küsimustele, miks see on ajakriiline, kas see on seotud koroonakriisiga, tuleva majanduskriisiga, vastuseid kahjuks ei olnud. Me kuulasime küll riigikontrolöri, kes ütles, et see on väga halb mõte. Me tegime ettepaneku kuulata ära õiguskantsler, tegime ettepaneku kuulata ära ka erakondade rahastamise järelevalve komisjon," rääkis Kallas.

Ta selgitas, et valitsus soovib eelnõu vastu võtta enne istungite lõppemist juunis. "Tavaliselt on olnud nii, et teemad, mis puudutavad kõiki erakondi, püütakse teha nii, et kõigiga räägitakse läbi. Nüüd ei peeta opositsiooni enam millekski, isegi aega ei taheta anda selle arutamiseks. Nii et sellisesse kohta oleme jõudnud," kommenteeris Kallas.

Valitsuskoalitsiooni liikmed Siim Pohlak (EKRE), Kersti Sarapuu (Keskerakond) ja Priit Sibul (Isamaa) esitasid nädala alguses eelnõu, et anda Erakondade Rahastuse Järelevalve Komisjoni üle riigikontrollile.

Kuigi nii peaminister Jüri Ratas, EKRE esimees Mart Helme kui ka teised koalitsiooni poliitikud on selgitanud muudatuse vajadust riigikontrolli professionaalsusega ja vajadusega suurema sõltumatuse järele, pole nad andnud selgeid vastuseid eelnõu teiste oluliste muudatuste kohta. Nendeks on näiteks erakorralise auditi õiguse lõpetamine ja musta raha avastamise korral sunnirahanõudelt viivise kaotamine.

Erakondade musta rahastamise uurimisele kolmeaastase aegumistähtaja nõude kehtestamise kohta on eelnõus kirjas:

"Vaatamata sellele on vajalik tagada õigusrahu ning selleks nähakse ette kolme aasta pikkune tähtaeg ettekirjutuse tegemiseks. Erakondade rahastamise järelevalve on praeguseks piisavalt heal tasemel, vältimaks olukordi, kus rikkumised selguvad aastaid pärast nende toime panemist."