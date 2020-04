Valitsusele võib jääda ainuvõim eksamite toimumise üle õppeaasta lõpuni

Esimese hooga kirjutas valitsus eelnõusse sisse, et koolilõpueksamite üle võib valitsus otsustada tähtajatult, sõltumata eriolukorra kestusest. Selle peale pöördusid riigikogu poole mitusada õpetajat, kes nägid selles Mailis Repsi katset eriolukorras oma võimu ära kasutada ning põhikooli lõpueksamite kaotamine "läbi suruda", mida on Reps püüdnud juba kaks aastat teha.

Eelnõu suhtes olid kriitilised ka riigikogu liige Liina Kersna, kelle sõnul ei ole selline käitumine valitsuse poolt demokraatlikule parlamentaarsele riigile kohane, kui ka riigikogu kultuurikomisjoni esimees Aadu Must, kes ütles, et niisugust eelnõud, mille regulatsioonid kehtivad ka pärast eriolukorda, ei saa läbi lasta.

Siiski tegi kultuurikomisjon täna ettepaneku muuta eelnõud nii, et sellel õppeaastal otsustab kooli lõpetamise tingimuste ja eksamite toimumise üle vabariigi valitsus. "Selle õppeaasta otsuste langetamine on valitsuse pädevuses ja anname neile selleks volitused," ütles Must.

Muudatusettepaneku kohaselt kehtestab haridus- ja teadusminister järgmiseks õppeaastaks lõpueksamite ajad ja vormid senise 25. mai asemel selle aasta 20. augustiks. Samuti täpsustatakse, et eriolukorrast tingitud erisused õpilase hindamisel põhikoolis ja gümnaasiumis kehtivad eriolukorra algusest kuni õppeaasta lõpuni.

