Valitsuse teadusnõukoja raport: juba nädala pärast võib haiglaravi vajada 200 inimest või rohkemgi

Olulisemad väljavõtted teadlaste ennustustest:

Teadusnõukoda näeb tulevikku üpris pessimistlikult, rõhutades, et prognoosimudelites kasutatud parameetrite aluseks on rahvusvahelised andmed, mis ei pruugi vastata täpselt Eesti oludele. Seega tuleb tulemustesse suhtuda reservatsiooniga - eriti pikemaajalistesse prognoosidesse. Tegelik epideemia kulg sõltub paljudest faktoritest, sh ka kehtestatud meetmete tõhususest.

Nädala pärast võib aga haiglaravi vajavate patsientide arv kasvada kuni 200-ni või rohkem ja neist ligukaudu veerand võivad vajada intensiivravi, usuvad teadlased.

Intensiivravi vajajate arv võib 2 nädala pärast ületada 100 ning 3 nädala pärast olla 200 ja 300 vahel.

Alla 60-aastaste isikute seas on suremus 0,2%-1%, kuid üle 70-aastaste seas võib ulatuda 10-15% piiresse.

III astme intensiivravi - mida vajavad raskelt haiged koroonapatsiendid - võimekus Eestis:

III astme voodikohti on kokku 157. Täna on neist kasutuses 49% (0,49x157=80) seega 80 voodikohta on Covid+ avatud ressurss. II astme voodikohti on 193, kui neid voodikohti varustada ventilaatorite, arstide ja õendusteenusega on nad võimalik osaliselt muuta III astme voodikohtadeks. Covid-19 III astme voodiressursi kasvatamist II astme arvelt piirab isoleerimise puudus. Üleriigiliselt saaks 50 II astme voodit tõsta III tasemele. Seega, reaalne III astme ressurss kriisi ajal oleks 130 voodikohta Covid+ haigetele. Voodikohtade hulka võiks veelgi suurendada, kuid takistuseks võib saada vastava väljaõppega inimeste puudus, tõdevad teadlased.