VALITSUSE OTSEBLOGI | Tanel Kiik: viiruse edasise leviku korral hakatakse järjest enam piirama plaanilist ravi

Kiik nentis, et 400 haiglaravil olevat covid-19 patsienti on poole rohkem kui kevadise viiruse tipu ajal. Ta kinnitas, et ühtegi haiget ravita siiski ei jäeta.

Kiik ütles, et küsitluste kohaselt on inimeste ohutunnetus selgelt tõusnud. Täna 70% inimesi mõistavad, et olukord on kriitiline. Kasvanud on reeglite täitjate, sh maski kandjate arv. "Omalt poolt soovin tänada neid, kes vastutustundlikult on reegleid järginud," ütles Kiik. Ta palus inimestel mitte minna kaasa piirangute, sh maskikandmise kohustuse vastaste üritustega, sest need ei tee midagi paremaks, aga võivad kaasa aidata viiruse levikule.

Kas sel nädalal kehtestatud piirangutest ka kasu on, saab Kiige sõnul teada alles mõne aja pärast. Läheb vähemalt nädal, et näha, kas piirangud aitasid.

Valitsuse pressikonverents 26. novembril

Pressikonverents lõppes.

Kas korvpallitribüünide tühjendamine oli valitsuse nõue? Ratas: see oli terviseameti ettepanek, et ainus võimalus on teha seda väga tõsiste piirangutega, millest üks on tühjad tribüünid. Eesti koondise mängu on võimalik näha ka telerist.

Kiik: tean, et levitatakse kutset maskivastaste meeleavaldusele. Ma mõtleks, et mis on stsenaariumid. Lähen üritusele, heal juhul tulen tagasi tervena, aga võibolla nakatun. Viirus sellest üritusest kahanema ei hakka, midagi head sealt ei tule.

Ratas: teame, et meil on piirangud väliste ürituste korraldamisel. Selleks on 500 inimest. Eesti on demokraatlik riik, kui inimesed soovivad meelt avaldada, siis seda nad saavad. Meie sõnum on, et viirus levib laialdaselt ja kiirelt, masskogunemisel on suur tõenäosus nakatuda. Risk nakatuda sellisel üritusel on väga kõrge. Valitsuse otsus oli, et mask on kohustuslik.

Kiik: osa piiranguid jõustusid teisipäeval, osad piirangud jõustuvad nädalavahetusel. Saame teada tagantjärele, kas piirangust oli kasu või mitte. Pigem nädal hiljem. Niisama olukord viirusega paremaks ei lähe.

Ratas: kõige valusamad piirangud on seotud meditsiinisüsteemiga, viiruse leviku jätkudes tuleb hakata plaanilisest ravist ampse võtma. Ta ei tööta enam 100%, aga plaanilise ravi hoidmine on väga oluline. Meil pole uusi piiranguid laual, arutame meetmeid, mis on seotud sotsiaalsüsteemi, hoolekandesüsteemiga. Sinna läheb riik appi.

Reinsalu: viirus on kasvufaasis. Professor Lutsar ütles, et R on 1,25. See oli enne piiranguid. Kui meil on olemas tahe võimalikult vähe liikuda, siis saame R viia kiirelt alla ühe. Küsimus on, mis ei õnnestu R alla viia. Siis pole midagi teha, siis tuleb leida täiendavaid tööriistu ühiskonnas distantsi saavutamiseks. Meil laual ka prognoosid, et kui R on 1,1, siis tähendab see ikkagi 500 inimese nakatumist päevas jõulude ajal. Kui R on 1,3, siis on jõulude ajal 1000 uut haiget päevas. Jookseme ajaga võidu, aeg ei tööta meie kasuks. Viiruse leviku takistamiseks on vaja suhelda võimalikult väheste inimestega ja kanda maske.

Kiik: palju küsitakse, palju haiglate võimekus on. Ühtegi patsienti tänavale ei jäeta, ravitakse patsiente nii palju, kui tuleb. Aga võib juhtuda, et plaanilise ravi kättesaadavust tuleb hakata piirama. Nädala lõpuks on haiglaravil üle 200 inimesi, järgmisel nädalal 300 juures, jõuludeks on positiivne stsenaarium 400. See on 2x rohkem kui kevadise tipu ajal. Kui meil pole tervishoiupersonali inimeste ravimiseks, siis pole ka ostetavast varustusest kasu.

Tanel Kiik: oleme välja toonud, et oleme liikumas tervisekriisi suunas. Hoolimata kehtestatud piirangutest pole kurss muutunud. Inimeste ohutunnetus on selgelt tõusnud. Täna 70% inimesi mõistavad, et olukord on kriitiline. Kasvanud on reeglite täitjate, sh maski kandjate arv. Omalt poolt soovin tänada neid, kes vastutustundlikult on reegleid järginud. Palun inimestel järele mõelda, milliste aktsioonidega tasub kaasa minna ja millistega mitte.

Reinsalu: esmaspäeval toimub avaüritus, et saada Arktika nõukogu vaatlejaliikmeks.

Keskkonnaminister Rain Epler: kinnitasime täna kutselise kalapüügi võimalused ja tasud.

Ratas: rääkisime kabinetiistungil ka väärtusliku põllumaa kaitsmisest. Oleme kaotanud palju väärtuslikku põllumaad elamuehitusele. Soovime sellega edasi minna. Teatavasti eelmises riigikogu koosseisus eelnõu läbis esimese lugemise. Soov on anda lähinädalatel eelnõu riigikogu menetlusse.

Ratas: koroonaviiruse levik on kahjuks tõusutrendis, viirus levib laialdaselt ja kiirelt. Viirus levib kõikjal, kus võib olla kontakte teiste inimestega. Mul on palve tööandjatele võimalusel lubada kaugtööd.

Pressikonverents algas.