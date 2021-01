Valitsuse liikmed said ülevaate võitlusest koroonapuhanguga. Võimalike uute piirangute arutelu jätkub neljapäeval

Kuna valitsus peab oluliseks teadus- ja tõenduspõhist otsustamist, kinnitati kabinetinõupidamise esimese otsusena valitsust nõustava COVID-19 tõrje teadusnõukoja töö jätkamine, vahendab valitsuse kommunikatsioonibüroo.

Riigisekretär Taimar Peterkop tutvustas valitsuse uuele koosseisule COVID-19 kriisi juhtimise korraldust. COVID-19 tervishoiualasest hädaolukorrast Eestis andsid ülevaate terviseameti peadirektor Üllar Lanno, tema asetäitja Mari-Anne Härma, terviseameti kriisistaabi juht Urmas Sule, teadusnõukoja juht professor Irja Lutsar ning riigikantselei ja sotsiaalministeeriumi eksperdid.

COVID-19 epidemioloogilise olukorra kõrval arutas uus valitsuskoosseis ka üleriigilisi ning Harjumaal ja Ida-Virumaal kehtivaid piiranguid. Esimesel kabinetinõupidamisel võeti informatsioon teadmiseks ning piirangute ulatuse ja mahu üle jätkub arutelu neljapäeval.

Välisminister Eva-Maria Liimets andis valitsuse liikmetele ülevaate Soome piirangutest Eestist sinna reisivatele inimestele. Kolmapäeval jõustuvad Soome-poolsed piirangud Eestist saabuvatele reisijatele. Nende järgi saab lisaks Soome kodanikele ja elanikele Soome siseneda vaid ühiskonna toimimise ja varustuskindluse seisukohast olulist tööd tegevad ja vältimatutel põhjustel reisivad inimesed. Valitsuse liikmed arutasid kujunenud olukorda. Eesti jaoks on oluline, et piiriülene tööränne säiliks.

Epidemioloogilise olukorra ülevaade

Koroonaviiruse levik üle Eesti on väga ulatuslik. Kui Harjumaal ja Ida-Virumaal on nakatumiskordajat suudetud alandada 1-ni, siis nii Tartumaal kui Pärnumaal on see kasvanud üle ühe. Samuti püsib väga kõrge COVID-19sse haigestumuse intensiivsus. Nakatumise kõver on küll stabiliseerunud, kuid murekohaks on COVID-19 intensiivravi kohtade suur täitumus haiglates ning samuti suremuse tõus viirusesse haigestunute seas. Probleemiks on puhangud hooldekodudes ning haigestunute kasv vanuserühmas 70+. Haiglates moodustavad 34,5 protsenti haigetest vanuses 80+.

Haigestumus on viimasel nädalal oluliselt kasvanud viies maakonnas: Raplamaal 29,1 protsenti, Pärnumaal 9,3 protsenti, Valgamaal 14.6 protsenti, Võrumaal 22,9 protsenti ja Jõgevamaal 21,9 protsenti.