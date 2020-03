Valitsuse korraldus: Soomes töötavatele Eesti inimestele tehti erand. Neil on pendelränne kahe riigi vahel lubatud

„Eriolukorra juhi korraldus liikumispiirangu kehtestamiseks pärast riigipiiri ületamist“

muutmine“ eelnõu juurde

1. Sissejuhatus

Vabariigi Valitsus kehtestas 12. märtsi 2020. a korraldusega nr 76 Eestis eriolukorra.

Eriolukorra lahendamiseks kehtestas peaminister eriolukorra juhina 16. märtsi 2020. a

korraldusega nr 32 täiendavad liikumispiirangud pärast riigipiiri ületamist, et tõkestada

koroonaviiruse epideemilist levikut.

Korralduse eelnõu on koostanud Riigikantselei ametnikud koostöös Siseministeeriumi

ametnikega.

2. Eelnõu sisu

16. märtsil 2020. a kehtestas peaminister eriolukorra juhina korraldusega nr 32

liikumisvabaduse piirangu 14 kalendripäevaks isikule, kellel lubatakse Eesti Vabariigi

riigipiiril Eestisse siseneda. Isikul on Eestisse saabumisest 14 kalendripäeva jooksul keelatud

lahkuda elukohast või püsivast viibimiskohast.

Soome Vabariik teatas 18. märtsil 2020. a, et lubab omalt poolt töötajate pendelrännet.

Samasuguse otsuse teeb käesoleva korraldusega eriolukorra juht, et võimaldada ka Eesti suunalt

pendelrännet, kui isiku elukoht on rahvastikuregistri andmetel Eestis, kuid töökoht Soomes.

Muudatusega tagatakse, et nimetatud isikute suhtes ei kohaldata 14-päevast karantiininõuet,

seda siiski ainult juhul, kui isikul ei esine haigussümptomeid.

Muudatuse eesmärk on võimaldada haigussümptomiteta isikutel käia Soomes tööl. Korraldusse

lisatakse piirang, et Eesti ja Soome vahet saab käia üks kord seitsme päeva jooksul, st et Eestisse

ei saa tagasi pöördumine rohkem kui ühel korral seitsme päeva jooksul. Piirangu eesmärk on

vähendada võimalike viiruse kandjate ja nakkuslike isikute liikumist Eesti sees.

3. Korralduse rakendamine

Korralduse rakendamise järelevalvet teeb Politsei- ja Piirivalveamet.

Praeguse korraldusega kehtestatakse inimeste elu ja tervise ning ülekaaluka avaliku huvi

kaitseks täpsemad meetmed, mis on hädavajalikud viiruse leviku tõkestamiseks. Põhjendused

ja kaalutlused on esitatud käesolevas seletuskirjas, mis avaldatakse Vabariigi Valitsuse

veebilehel.

Eriolukorra meetme nõuetekohaselt täitmata jätmisel rakendatakse korrakaitseseaduse § 28

lõikes 2 või 3 nimetatud haldussunnivahendeid. Sunniraha suurus on hädaolukorra seaduse § 47

kohaselt 2000 eurot.

Korraldust saab vaidlustada esitades haldusmenetluse seaduses ette nähtud korras vaide 30

päeva jooksul arvates päevast, millal korraldusest teada saadi või oleks pidanud teada saama.

Samuti saab korraldust vaidlustada esitades halduskohtule kaebuse halduskohtumenetluse

seadustikus ette nähtud korras 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavaks tegemisest.

