Valitsuse kommunikatsioonibüroo juht asub taas riigikokku avalikke suhteid juhtima

"Kui ma veidi enam kui kolm aastat tagasi riigikogu kommunikatsioonijuhi kohalt riigikantseleisse tööle tulin, siis ma mõtlesin juba toona, et kunagi tulevikus tahaks uuesti riigikogu kantseleis töötada," ütles Seaver ERR-ile. Seaveri väitel oli valitsuskommunikatsiooni juhtimine eriline ja huvitav aeg tema elus.

"Tänavu juunis korraldas riigikogu kantselei konkursi avalike suhete osakonna juhataja kohale ja see on ametikoht, kus ma hea meelega töötaks. Otsustasin osaleda. Minu viieaastane leping riigikantseleiga saab veidi rohkem kui pooleteise aasta pärast läbi ja on selge, et see riigikogu kantselei ametikoht ei oota mind poolteist aastat. Ma pidin otsustama nüüd ja ma otsustasin, et kandideerin ja kui võidan konkursi, siis lähen riigikogu kantseleisse tagasi," lausus Seaver.

Seaver ütles, et alustab riigikogus tööd 24. augustil. Tema praegusele ametikohale kuulutatakse välja avalik konkurss.