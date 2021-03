Valitsuse ja riigikogu liikmeid hakatakse vaktsineerima

AstraZeneca vaktsiiniga vaktsineerimist võimaldatakse riigikogu ja valitsuse liikmetele, riigisekretärile, õiguskantslerile, riigikontrolörile, riigikohtu esimehele ning Eesti Panga presidendile.

Tänase seisuga on vaktsiini saanud juba 122 087 eestimaalast, neist 50 691 on saanud mõlemad vaktsiinidoosid. Eesti vaktsineerimistempo on kiirenemas – viimase ööpäevaga lisandus üle 11 100 vaktsineerimise, mis on uus rekord.

"Kõik Eestis kasutusel olevad vaktsiinid annavad raske haigestumise eest väga efektiivse kaitse. Kutsume üles kõiki eestimaalasi, keda kutsutakse vaktsineerima, seda võimalust kasutama!" teatas valitsus.

Otsusest rääkis täna briifingul ka sotsiaalminister Tanel Kiik. Ta lausus, et eesliinitöötajate vaktsineerimisega on jõutud juba päris kaugele ja on aeg edasi liikuda. Kiik ütles, et tema vaktsineerimise aeg pole veel paigas, aga ta läheb kindlasti vaktsineerima, kui see aeg saabub.