Valitsuse avaldus: Eesti toetab Valgevene rahva tahet muutusteks ja ei tunnusta presidendivalimiste tulemusi

Homme arutavad Valgevene olukorda Euroopa Liidu riikide riigipead ja valitsusjuhid Euroopa Ülemkogu eesistuja Charles Micheli ettepanekul erakorralisel ülemkogu videokohtumisel.

Vabariigi Valitsuse avaldus seoses olukorraga Valgevenes

Eesti ei tunnusta 9. augustil toimunud Valgevene presidendivalimiste tulemusi, need ei olnud ei vabad ega ausad. Eesti on seisukohal, et Aljaksandr Łukašenka on seoses ulatusliku valimistulemuste võltsimisega kaotanud mandaadi.

Eesti valitsus toetab Valgevene rahva tahet muutusteks riigis ning peab oluliseks uute, vabade ja demokraatlike valimiste korraldamist.

Valitsus toetab sihitud sanktsioonide kehtestamist vägivalla ja valimiste võltsimise eest vastutavate isikute suhtes. Samas leiab valitsus, et sanktsioonid ei tohi kahjustada Valgevene tavakodanikke.

Euroopa Liit peab Valgevene olukorda arutama ja fookuses hoidma rahvusvahelistes organisatsioonides, sealhulgas ÜRO Julgeolekunõukogus, ÜRO Inimõiguste Nõukogus, Euroopa Nõukogus ning Euroopa Julgeoleku- ja Koostööorganisatsioonis. Valitsus on seisukohal, et rõhk peab olema vägivalla võimaliku eskaleerumise ärahoidmisel ja rahumeelse poliitilise lahenduse leidmisel, mille tulemuseks oleksid uued valimised.

Eesti valitsus toetab Valgevene kodanikuühiskonda ja vaba ajakirjandust ning Euroopa Liidu suuremat tuge sellele. Valitsus nõustus välisministri ettepanekuga toetada Valgevene kodanikuühiskonda 100 000 euroga.