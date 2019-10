Valitsus võttis Eesti kõige ohtlikuma ristmiku remondilt raha ära

Tartu linn ja maanteeamet on omavahel ristmiku renoveerimise tööd ära jaganud. Tartu linn on nende lepingute täitmiseks teinud palju tööd, enamik projekti elluviimiseks vajalikest maadest on omandatud ning selleks on sel aastal tehtud ligi 500 000 euro ulatuses kulutusi. Tartu linnale on see suur summa.

Ka Tartu linnavalitsuseni on jõudnud vihjeid, et kuigi objekt on valitsuse poolt kinnitatud teehoiukavas, ei pruugi järgmisel aastal selle rajamine siiski alata.

"Seetõttu saatsime koos volikogu esimehe Aadu Mustaga 8. oktoobril ametliku kirja majandus- ja taristuminister Taavi Aasale, kus palusime kinnitust, et nii riigile kui Tartu linnale väga olulise objekti rajamine algab 2020. aastal," teatas Klaas.