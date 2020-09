Valitsus võtab 10 inimeselt ebaausal teel saadud Eesti Vabariigi kodakondsuse

2015. aastal tuvastas Politsei- ja Piirivalveamet põhjaliku uurimise tulemusena, et aastatel 2013-2015 on kuritegeliku rühmituse poolt toime pandud ulatuslik pettus, mille käigus oli inimestel ebaseaduslikul teel võimalik saada Eesti kodakondsust ilma, et kodakondsuse saaja vastaks seaduses toodud tingimustele. Pettuses osalenud isikud ei sooritanud ise nõutavaid eesti keele ja seaduste tundmise eksameid ning esitasid riigiasutustele valeandmeid eksamite sooritamise kohta.

„Igapäevaselt teevad erinevad ametiasutused koostööd selle nimel, et avastada võimalikke petuskeeme. Isikud, kes on riiki petnud ning saanud ebaausal teel Eesti riigi kodakondsuse ja sellega kaasnevad õigused, tuvastatakse varem või hiljem ning neil tuleb oma tegude eest vastutada. Eesti kodakondsuse omamine on auasi ja oma riiki petnud inimesel seda olema ei peaks,“ ütles siseminister Mart Helme.

Tänase Vabariigi Valitsuse otsuse kohaselt võetakse Eesti kodakondsus ära 10 naturalisatsiooni korras kodakondsuse saanud isikult. Ülejäänute pettuses osalenute suhtes jätkub tõendite kogumine ja menetlus. „Mitte üheltki isikult ei võetud kodakondsust ära kergekäeliselt. Esmalt anti kõigile võimalus mõistliku aja jooksul nõutavad eksamid ausal teel sooritada ja vajadusel seda tähtaega ka pikendati. Kui inimene ettenähtud perioodi jooksul eksameid ei sooritanud ning vastavaid tunnistusi ei esitanud, tegi Siseministeerium Vabariigi Valitsusele ettepaneku võtta selliselt inimeselt Eesti kodakondsus ära,“ selgitas siseminister Mart Helme. Need 10 isikut, kes Eesti kodakondsusest ilma jäid, saavad taotleda endale tähtajalist elamisluba Eestis viibimiseks ja elamiseks.

Eesti kodakondsuse äravõtmise õiguslik alus tuleneb Kodakondsuse seaduse § 28 lõike 1 punktist 4, mis sätestab, et Eesti kodakondsus võetakse ära Vabariigi Valitsuse korraldusega isikult, kes on Eesti kodakondsuse saamisel või taastamisel varjanud valeandmete esitamisega asjaolusid, mis oleksid välistanud talle Eesti kodakondsuse andmise või selle taastamise. Siiani on Eesti kodakondsus Vabariigi Valitsuse otsusega ära võetud vaid ühel korral ja seda 2016. aastal.