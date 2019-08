Valitsus valmistub arutama, mis 100 päevaga tehtud sai

Valitsuse kommunikatsioonibüroo meedianõunik Karin Kangro sõnul algab neljapäeval esimene kabinetinõupidamine juba kell 8.15, sest päevakord on pikem ja fookus 100 päeva kokkuvõtete tegemisel.

Vaata siit, mida valitsus ametisse asudes 100 päevaga ära teha lubas.

Ambitsioonikad sihid

Saja päeva plaanis on iga prioriteedi all valitsusliidu leppest lähtuvad ülesanded koos vastutava ministri ja täitmise kuupäevaga. Perioodi hõlmavas plaanis on 58 ülesannet.

Kui saja päeva plaan heaks kiideti, ütles peaminister Jüri Ratas, et see on valitsuse töö lendstart, milles on kokku lepitud esmastest olulisimates ülesannetes.

"Valitsus on seadnud endale ambitsioonikad sihid ning seetõttu on tähtis alguses jõudsalt tööga pihta hakata. Mõtestame oma esimese 100 päeva ülesandeid valitsuse viie prioriteedi kaudu, mis lubab nii igal kodanikul kui ka ametkonnal mõista, mida valitsus kindla ülesandega soovib suures pildis saavutada või arendada," sõnas Ratas toona.