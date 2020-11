Valitsus uusi piiranguid täna ei seadnud, otsused loodetakse langetada teisipäeval

"Tähtis on igal juhul vältida ühiskonna elutegevust olemuslikult halvavaid otsuseid, nagu kaupluste, koolide, ühiskondliku elu sulgemine," kirjutas Reinsalu ühismeedias. "Normaalse elu säilimise kaitseks tuleb rakendada täpselt sihitatud meetmeid, mis pidurdavad viiruse kiirenevat levikut."

Minister kutsub inimesi üles vältima välisreise ja inimkontakte, hoidma distantsi avalikus ruumis ja töötada võimalusel kodust.

"Mäletate kevadet, kus hoidusime külaskäikudest ja pidudest ja konverentsidest ja millest kõigest veel ning hoidsime distantsi? Nüüd on asi selline, et on mõistlik samamoodi käituda," lisas Reinsalu.

Terviseamet: koroonaviiruse levik kasvab Eestis iga päevaga

Terviseameti sõnul kasvab ka nende juhtude osakaal, kus nakkuse allikas pole teada. Eelkõige Harjumaal ja Tallinnas teeb koroonaviiruse levik murelikuks. Terviseamet näeb selles piirkonnas lähikontaktsete arvu kiiret kasvu - põhja regionaalosakonna poolt on jälgimisel üle 5 100 inimese, kellest 776 on haigestunud.

Haiglaravi vajab 53 inimest

5. novembri hommikuse seisuga viibib haiglas 53 COVID-19 patsienti, juhitaval hingamisel on neli patsienti. Koju saadeti kolm inimest, kaks inimest viidi üle mitte-COVID-19 osakonda ja üks patsient viidi Ida-Viru Keskhaiglast üle Tartu Ülikooli Kliinikumi. Uusi COVID-19 haigusjuhtumeid avati 14.