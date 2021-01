Valitsus ühtlustab koroonapiiranguid: kõrtsid võivad Harjumaal ja Ida-Virumaal kauem lahti olla, spaad ja teatrid saavad taas tegevust jätkata

Harjumaal ja Ida-Virumaal hakkavad uued piirangud kehtima alates esmaspäevast, 1. veebruarist, kõikides teistes maakondades alates kolmapäevast, 3. veebruarist

Valitsuse liikmed võtsid piirangute osas täna vastu põhimõttelise otsuse. Piiranguid kehtestav korraldus on plaanis heakskiita homsel e-istungil ning siis on võimalik jagada detailsemaid selgitusi.

Peaminister Kaja Kallase sõnul on väga oluline täpselt kaaluda piirangutest tulenevat kasu ja kahju: „Valitsuse põhieesmärk on saada viiruse ulatuslik levik Eestis kontrolli alla. Paraku me näeme, et epidemioloogiline pilt koroonaviiruse leviku suhtes on ühtlustunud üle Eesti. See tähendab, et me peame ka ühtlustama üle Eesti kehtivaid piiranguid.“

Kallas rõhutas, et piirangud peavad olema võimalikult täpselt kaalutud, et ühiskonnas tekiks võimalikult vähe kaasnevat kahju. „Me teame, et piirangutega kaasnevad nähtamatud ohvrid: inimesed, kes kaotavad töö; õpilased, kellele ei sobi distantsõpe; samuti mõjutab tavapärase elujärje katkemine meie inimeste vaimset tervist.”

„Avaliku arvamuse uuring näitab, et meie inimeste ohutaju COVID-19 suhtes on oluliselt langenud. Seetõttu on eriti tähtis mitte alahinnata koroonaviirusega kaasnevat ohtu ja teha kõik endast olenev selleks, et viiruse levikut vähendada. Ettevõtluse lahti hoidmisel on määrav see, kuidas ettevõtjad ja kliendid erinevaid piiranguid järgivad. Ettevõtjatel endil lasub suur vastutus piirangutest kinni pidamisel, sest kui piiranguid ei järgita, tuleb taas minna sulgemise teed,” ütles peaminister.

1. veebruarist Harjumaal ja Ida-Virumaal ning 3. veebruarist üle Eesti kehtivad piirangud:

Toitlustusettevõtted ning meelelahutuskohad tohivad edasiselt olla avatud õhtul kuni kella 21ni

Restoranides, baarides, kohvikutes, ööklubides, keegli- ja bowling`u saalides ning mujal, tohivad kliendid hakata aega veetma õhtul kuni kella 21ni. Toitlustusasutuses toidu kaasamüügile piiranguid ei seata.

Säilib nõue, et siseruumides tohib ühes lauas või grupis olla kuni 6 inimest ning teise laudkonna või grupiga peab olema vähemalt 2-meetrine vahemaa.