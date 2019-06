Valitsus tõstis õppelaenu piirmäära, kuid tudengid ei pea seda siiski piisavaks

Greete Palgi

Foto: Madis Veltman

Valitsuse otsustas eile, et järgmisel õppeaastal saab õppelaenu võtta ühes semestris 2500 eurot laenaja kohta. Eesti üliõpilaskondade liit leiab, et see summa pole aga piisav.