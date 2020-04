Valitsus toetas seadusemuudatusi, mis annavad eriolukorras abipolitseinikele rohkem õigusi

Seadusemuudatustega võimaldataks abipolitseinikuks saamise protsessi eriolukorra ajal kiirendada. Näiteks, kui abipolitseinikuks astujal pole võimalik saada arstitõendit perearstilt, saaks selle anda ka politsei töötervishoiuarst. Samuti saaks seaduses tehtavate muudatuste tulemusena abipolitseinikke kiiremini politsei tegevusse kaasata.

Lisaks loobutaks eriolukorra ajaks väljaõppes saja tunni politseilise tegevuse nõudest neile abipolitseinikele, keda koolitatakse iseseisvaks tegutsemiseks üksi või koos teise abipolitseinikuga. Kindlasti ei tähenda see seda, et tänavale läheksid ettevalmistuseta inimesed. Abipolitseinike sobivust hinnataks karmilt ja põhjalikult kutsesobivuse vestluse kaudu. Läbitud peaksid olema ka esmase ja teise astme õpe. Abipolitseinikuks värvataks sihistatult ja teadlikumalt ning võetaks arvesse ka varasemat kogemust.

Kuna abipolitseinikel on eriolukorra ajal politsei tegevustes senisest kandvam roll, siis on oluline, et neile ettenähtud õigused võimaldaksid neil iseseisvamalt ning kiiremini tegutseda. Muudatused võimaldavad kaasata ja kasutada abipolitseinikke paindlikumalt erinevates ülesannetes.

Muudatuste järgi saaksid iseseisvalt ülesannet täitvad abipolitseinikud edaspidi tõhusamalt sekkuda avaliku korra rikkumisse ja tõrjuda ohtu kuni politseiametniku saabumiseni või korralduse saamiseni. Samuti antaks neile luba kontrollida isiku õigsust ja tema dokumente ning võimaldataks õigus kohaldada viibimiskeeldu. Lisaks saaksid nad politseiametniku korraldusel kasutada erivahendeid ohtliku sõiduki sundpeatamiseks. Täiendavaid erimeetmeid võivad abipolitseinikud kasutada vaid eriolukorra või erakorralise seisukorra ajal.