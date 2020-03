Valitsus toetas keskkonnaameti ja keskkonnainspektsiooni ühendamise kava

Keskkonnakasutamise, looduskaitse ja kiirgusohutuse poliitikat ellu viiva keskkonnaameti ning keskkonnajärelevalvet tegeva keskkonnainspektsiooni ühendamine on osa valitsuse mullu 1. augustil heaks kiidetud riigireformi kavast. Valitsuskabinet andis nüüd, pärast vastava analüüsiga tutvumist rohelise tule ühendamisega edasi minna ning keskkonnaministeerium valmistab ette ja esitab lähiajal valitsusele selleks vajalike seadusemuudatuste eelnõud.

„Läbiviidud analüüsi tulemusel oleme veendunud, et kahe asutuse liitmisel saame muuta keskkonnavaldkonna teenused paremaks ja mõjusamaks,“ ütles keskkonnaminister Rene Kokk. „Keskkonnaamet ja keskkonnainspektsioon teevad ka praegu tihedat koostööd, kuid ühenduses peitub siin kahtlemata jõud. Selge on ka see, et inimestel on lihtsam oma keskkonnaasju ajada ühes asutuses. Kokkuvõttes võidavad kahe asutuse ühendamisest nii keskkond kui ka ühiskond.“

Keskkonnaameti ja -inspektsiooni ühendamine annab ka mõningast kokkuhoidu, seda eeskätt sõidukite ja kinnisvara efektiivsema kasutamise abil. Palgakulude vähenemist pole ette näha, sest keskkonnavaldkonna palgatase jääb ülejäänud riigisektori keskmisest märgatavalt maha.

Riigihalduse minister Jaak Aab märkis, et riigireformi käigus loodava ühendasutuse puhul lähtutakse põhimõttest, et tulevane asutus peab olema esindatud kõikides maakondades. „Tegeleme rahandusministeeriumi riigihalduse ekspertidega aktiivselt riigimajade projekti elluviimisega, et pakkuda asutusele maakonnakeskustes kaasaegset töökeskkonda ja paindlikku teenuste osutamise võimalust.“