Valitsus toetab Narva Vaba Lava

Narva linna eraldatav 80 000 eurot oleks katnud asutuse palgafondi ning jooksvad kulutused. Tekkinud puudujääk, millele on lisandunud käivitusraskused ja piirkonnale omaselt Eesti keskmisest madalam piletitulu, oleks ähvardanud piirilinnas asuva uue teatrikeskuse sulgeda.

Vaba Laval on majad nii Tallinnas kui ka Narvas. Narva Vaba Lava teatrimaja avati 2018. aasta detsembris. Seal on 216 istekohaga black-box-tüüpi teatrisaal koos abi- ja kontoriruumidega, samuti on seal 70-kohaline stuudiosaal, mida saab kasutada nii Vaba Lava proovisaalina kui ka Eesti Rahvusringhäälingule teleülekanneteks. Samuti kuuluvad keskuse juurde 50-kohaline väike saal ning kohviku- ja galeriiala.