Valitsus taganes plaanist tõsta teaduse rahastamine ühe protsendini SKT-st

Varasemalt on peaminister Jüri Ratas kinnitanud, kui vajalik on tõsta riigi teadus- ja arendustegevuseks eraldatavate vahendite tase vähemalt ühe protsendini SKT-st ning öelnud, et see on kindel siht. Samuti allkirjastasid möödunud aasta lõpus erakondade esimehed ning teadusasutuste, teadlaste ja suurimate ettevõtlusorganisatsioonide esindajad teadusleppe, millega tõstetakse teadus- ja arendustegevuse riiklik rahastamine ühe protsendini SKT-st.