Valitsus saadab NATO-liitlastele Itaaliale ja Hispaaniale abiks kokku 60 000 kaitsemaski ja 200 000 eurot

Välisminister Urmas Reinsalu hindas Hispaania ja Itaalia abipalvet NATO liitlastele pretsedendituna. „NATO kriisiabi võrgustikku kasutades pöördusid Hispaania ja Itaalia NATO peakorteri poole ja kõikide liitlaste poole palvega anda neile selles pandeemiaolukorras abi,” ütles Reinsalu.

Nii on välisministri sõnul liitlased erineval moel ka abipalvele vastanud: osad on saatnud raha, osad saatnud tervishoiutöötajaid või võtnud Hispaania ja Itaalia haigeid vastu oma haiglatesse. Sarnaselt Eestile on ka riike, mis on saatnud isikukaitsevahendeid.

„Kui palutakse abi, siis oma tagasihoidliku panuse me ka anname,” kommenteeris otsust tänasel valitsuse pressikonverentsil peaminister Jüri Ratas. Otsuse tausta ilmestas ta näidetega Itaalia ja Hispaania sõjalise tegevusega Balti riikide õhuruumide valvamisel. „Aitame oma liitlasi ja sõpru,” lisas peaminister.

„Oleme NATOS üks perekond,” ütles välisminister Reinsalu. „Kahtlemata oma abi vastusena arvestasime, et meie enda võimed ei oleks löögi all. NATO liikmed on kinnitanud, et kollektiivkaitse toimib. Itaalia ja Hispaania on sõja tingimustes valmis siia saatma oma üksused ja sõdurid, et NATO piiri kaitsta,” rõhus ka tema liitlaste valmidusele Eestit kaitsta. Ja Eesti võimele oma liitlasi aidata.

Reinsalu loetles, et Saksamaa ja Prantsusmaa on saatnud abiks kumbki miljon maski, Austria eraldi lennukiga poolteist miljonit maski.

Isikukaitsevahendid toimetatakse välisministri sõnul NATO lennukiga Hispaaniasse koos Leeduga ning Itaaliasse organiseerib transpordi Eesti üksi.

Leedu peaminister Saulius Skvernelis teatas eelmise nädala alguses, et nad ostavad 100 000 euro eest Hispaaniale ja Itaaliale meditsiinitarbeid, isikukaitsevahendeid ja hingamisaparaate, vahendas Leedu Rahvusringhääling. Skvernelis lisas, et kõikide need vahendid valmistatakse Leedus, millel on suur sümboolne väärtus.