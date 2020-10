Valitsus plaanib kolmandate riikide tudengitele õppemaksu kohustuslikuks teha

Ülikoolidega seda muudatust aga arutatud ei ole ning rektorite nõukogu arvates vähendaks tasuta õppekohtade kaotamine talendikate spetsialistide jõudmist Eesti tööturule, vahendab ERR "Aktuaalset kaamerat".

Näiteks Tartu ülikoolis õpib tänavu tasuta õppekohtadel 162 välistudengit, Tallinna tehnikaülikool katab õppemaksu stipendiumiga 163 üliõpilasel.

Uue seadusega peaksid kolmandate riikide tudengid oma õpingud aga Eestis ise kinni maksma, keskmiselt 1500 eurot semestris. Ülikoolid kardavad, et kohustuslik õppemaks peletaks talendikaid tudengeid Eestist eemale.

"See lausaline küsimine ja stipendiumite ära keelamine ei ole ülikoolidele päris vastuvõetav, sest meil on palju paremaid võimalusi reguleerida see sama tasu võtmine ja stipendiumite võimalik maksmine läbi halduslepingute," kommenteeris rektorite nõukogu liige Mait Klaassen.

Kõrgharidusseaduse muutmine on osa siseministeeriumi kobareelnõust. Haridusministeeriumi andmetel algses eelnõus õppetasude muudatust polnud ning tekkis sinna ilmselt arutelude käigus murest, et tasuta kohad välistudengitele mõjutavad kehvasti eestikeelse hariduse andmist.