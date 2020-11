Valitsus plaanib baarid teatud kellaajast täielikult sulgeda

"Leidsime, et selles olukorras, kus haigestumine on kiiresti kasvamas, selguse mõttes on mõistlik vajadusel lihtsalt ettevõtted sulgeda," ütles majandusminister Taavi Aas ERR-ile.

Seda, mis kellast alkoholi müüvad ettevõtted uksed sulgema peaksid, valitsus veel arutanud pole.

Paar nädalat tagasi valmis majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumis eelnõu, millega eesmärk oli lisaks alkoholimüügile piirata ka alkoholi tarbimist pärast teatud kellaaega. Ministeeriumi sõnul oli eelnõu eesmärk baaripidajate skeemitamisele punkt panna.

"Me valmistasime nii, nagu antud ülesanne oli, seaduseelnõu ette, aga kabinetis arutades leidsime, et tänases olukorras on selgem käituda üheselt - kui on vaja alkoholi tarbimist piirata, siis teatud kellaajast on lihtsam ettevõtted lihtsalt sulgeda," rääkis majandusminister Taavi Aas.