Valitsus otsustas toetada varjatud leviku edasist uurimist, karmimaid piiranguid arutatakse neljapäeval

Varjatud levikuks nimetavad teadlased olukorda, kus inimesel on küll koroonaviiruse nakkus, kuid puuduvad silmatorkavad haigustunnused. Sellisel puhul ei tea nakatunu kontaktidest hoiduda ning võib enese teadmata viirust levitada.

Nii Terviseamet kui Teadusnõukoda on avaldanud toetust Tartu ülikooli varjatud leviku seireuuringuga jätkamisele, mis nädalaid seisis valitsuse otsuse taga. Viimane varjatud levikut kaardistav uuringulaine sai läbi oktoobri alguses.

"Otsustasime ära, et me jätkame seireuuringuga," ütles sotsiaalminister Tanel Kiik Delfile. "Novembris-detsembris tuleb kokku tõenäoliselt neli uuringulainet, mille läbi saame parema pildi viiruse levikust riigis. Eesmärk on leida üles asümptomaatilised kandjad".

Kiige sõnul hõlmab uuring kogu Eestit, samas kaasatakse valimisse rohkem inimesi ulatuslikuma levikuga piirkondadest, milleks on praegu Harjumaa, Ida-Virumaa, aga Kiige sõnul ka Rapla- ja Jõgevamaa.

Karmimaid piiranguid praegu ei seatud

Sotsiaalminister Tanel Kiige sõnul jätkab valitsus arutelusid karmimate piirangute kehtestamise üle neljapäeval. Praegu ei nähtud erakorraliste meetmete kehtestamiseks vajadust.

"Tänane number [nakatunute arv ööpäeva kohta] on küll tavapärasest kõrgem, aga ei näita hüppelist tõusu," ütles Kiik. "Valitsusel tuleb hetkel hoida mõistlikku tasakaalu jõuliste meetmete ja viiruse hoogse leviku vahel."

"Vaadates naaberriike, siis loomulikult tuleb olla ettevaatlik, aga tuleb arvestada, et Eesti nakatumised on Euroopa keskmisest kordades maas," lisas minister. "Ehk siis näiteks Kesk-Euroopaga samaväärseid meetmeid täna rakendada poleks proportsionaalne".

Kiige sõnul on praegu uutest piirangutest olulisem järgida täna juba kehtivaid reegleid ning proovida nendega hakkama saada.

CoVID-19 juhtumitega hooldekodudele toetust

Kiige sõnul otsustas valitsus täna, et hakkab tulevikus toetama hooldekodusid, kus on tuvastatud koroonahaige. Toetatakse nii isikukaitsevahendite soetamisel kui tööjõukulude suurenemise korral.

Valitsus otsustas tulevikus hooldekodusid toetada, kuna asutustel on koroonajuhtumi puhul vaja ülal pidada eraldi osakondi, näiteks lähikontaktsete osakonda, aga ka nakatunute osakonda. Mitmel puhul on hooldekodudes nakatunud koroonaviirusesse ka töötajad, mis tähendab, et tuleb otsida asendajaid.