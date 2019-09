Valitsus otsustas anda Narva Aleksandri kiriku remontimiseks 844 000 eurot

Rahvastikuminister Riina Solman teatas tänasel pressikonverentsil, et valitsus otsustas eraldada 844 000 eurot Narva Aleksandri kiriku remonttöödeks. Hädavajalike töödega loodetakse kirik saada piisavalt heasse korda, et avada see taas külastajatele ning kogudusele, mis praegu tegutseb kirikutornis.

Praegu on kiriku suure saali rõdude ning saali võlvkaarte olukord väga halb ning seetõttu on saal suletud. Alles möödunud aasta sügisel loodeti rahamuredest räsitud kirikule anda uus hingamine, kui tehti töid, et saalis poleks enam varisemisohtu, pandi sinna täiendavat tehnikat ning avati suurejooneline videoinstallatsioon "Taevas Narva kohal". Lootus oli, et kirikuruumis hakkaksid esinema muusikud ja lauljad.

Tänavu suvel aga ilmnes, et kiriku kuppelsaali olukord on väga kehv ning koguduse hinnangul tekkis oht kirikuhoone säilimisele. Juba kevadel oli päästeamet saali külastajate jaoks sulgenud, sest kirikusaali rõdud olid ohtlikud.

"Välisseina lähedal on ukseavad, mis viivad rõdudele. Ukseava kohal on sillus alla vajanud ning see viitab sellele, et uksava on laiemaks läinud," selgitas Narva Maarja koguduse hooldajaõpetaja Urmas Karileet juulis Delfile. "Ukseava ei saa sissepoole laiemaks minna, ta on seda väljapoole teinud. See viitab, et ka välissein on väljapoole liikunud."