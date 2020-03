Valitsus lubab, et riik töötab koroonaviirusest mõjutatud ettevõtetele välja toetusmeetmed

Kohtumisel osalesid ka rahandusminister Martin Helme, väliskaubanduse- ja infotehnoloogia minister Kaimar Karu, majandus- ja taristuminister Taavi Aas, sotsiaalminister Tanel Kiik ja justiitsminister Raivo Aeg.

"Majanduse ja ettevõtluse toetamisel on valitsuse jaoks oluline töötada võimalikult kiiresti välja võimalused ning konkreetsed meetmed, et koroonaviiruse mõjusid meie tööinimestele ja ettevõtetele pehmendada," ütles peaminister Jüri Ratas.

Kohtumisel osalenud ettevõtlusorganisatsioonide esindajad hindasid, et peamine on kaitsta inimeste tervise kõrval ka nende majanduslikku turvatunnet, toetada töökohtade säilimist ning samal ajal hoida ära pankrottide ja töökaotuste lainet. Samuti peavad ettevõtjad oluliseks, et neil oleks riigi poolt üks kindel kontaktpunkt.

Eesti Toiduliidu hinnangul suudavad kodumaised toidutootjad ja -tööstused praeguses olukorras tagada Eesti toiduga varustatuse vähemalt 1-2 kuu jooksul. Samuti on piisavad varud olemas kaupluste ladudes ja riigi tagavarades. Seega pole toidunappust karta ning puudub põhjus toidu ülemääraseks varumiseks.

Valitsus kasutab kõige kriitilisemate valdkondade kaardistamisel ka ettevõtjate esindusorganisatsioonide ja erialaliitude tagasisidet. Riigi plaanitavad toetusmeetmed on väljatöötamisel koostöös sihtasutusega KredEx, töötukassaga ning maksu- ja tolliametiga.

Kohtumisel osalesid Eesti- Kaubandustööstuskoja peadirektor Mait Palts, Tööandjate Keskliidu juht Arto Aas, Turismiettevõtete Liidu esindaja Mariann Lugus, Eesti Kaupmeeste Liidu tegevjuht Nele Peil, Eesti Toiduainetööstuste Liidu juht Sirje Potisepp, Eesti Väike- ja Keskmiste Ettevõtjate Assotsiatsiooni president Heiki Rits ja Eesti Hotellide ja Restoranide Liidu juhatuse esimees Peter Roose.