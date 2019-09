Valitsus kiitis heaks siseturvalisuse arengukava

Uus arengukava koostatakse arvestades olulisemaid probleeme siseturvalisuse valdkonnas alates teenuste jätkusuutlikust ja kvaliteetsest pakkumisest kuni elanike teadmiste, hoiakute ja oskusteni, et hoida ära oht elule, tervisele ja varale. Arvestada tuleb ka, et sisejulgeolekut mõjutavad üha rohkem välised ohud ning kriisiennetus ja hädaolukordadeks valmisoleku suutlikkus peab olema avalikus- ja erasektoris piisaval tasemel.

„Kuigi viimase, 2018. aastal läbiviidud uuringu järgi peab 95% Eesti inimestest oluliseks käituda ohte ennetavalt, arvavad vaid 61%, et nad on piisavalt valmis ennast ja teisi õnnetuse korral aitama,“ sõnas siseminister Mart Helme. „Suur osa õnnetustest ja vigastussurmadest toimuvad siiski käitumuslike tegurite tõttu. Näiteks on ligi poolte uppumis- ja tulesurmade ning ka tapmiste ja mõrvade osas rolli mänginud alkoholijoove.“

Helme sõnul on tugev ennetustöö teadvustanud inimeste enda rolli õnnetuste ennetamisel ja aastate jooksul on paljud näitajad vigastussurmade ja varavastaste süütegude osas langustrendis. Seega tuleb ennetuse suunda jätkata ning olenemata positiivsetest trendidest tagada ka valmisolek reageerimiseks.