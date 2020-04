Valitsus kiitis heaks COVID-19 kriisi väljumisstrateegia

Eriolukorra juht peaminister Jüri Ratas tõi esile, et väljumisstrateegia eesmärk on anda Eestile kriisist väljumiseks terviklik käsitlus ning määrata teaduspõhiselt piirangute leevendamise alused ja etapid. "Oleme viiruse kontrolli alla saamiseks pidanud koos pingutama ning suutnud seni raskemad hetked ületada. Nüüd saame hakata sammhaaval igapäevaelu juurde tagasi pöörduma, leevendades viiruse mõjusid ühiskonnale ning toetades meie inimeste ja oma ettevõtete toimetulekut, et tulla kriisist välja tugevamana ja ühtehoidvamana," lausus peaminister.

"Ma olen tänulik kõigile partneritele, kes oma mõtete ja kaastööga strateegiadokumendi valmimisse panustasid. Suurem osa esitatud kommentaare ja ettepanekuid jõudis arutelude tulemusel ka valitsuse kinnitatud väljumisstrateegia lõppversiooni. Nüüd tuleb meil strateegia raamistikust lähtudes hakata kriisist väljumiseks vajalikke samme ja tegevusi ellu viima, vältides uusi ulatuslikke viirusepuhanguid," lausus Ratas.

Peaminister lisas, et valitsuse plaan piirangute leevendamiseks on paindlik. "Otsuseid meie kõigi tervise ja elu kaitseks kehtestatud meetmete leevendamise kohta hakkame tegema igal nädalal. Lisaks varem avatud plaanilisele ravile alustasime juba saartel kehtestatud eriolukorra meetmete ja liikumispiirangute leevendamisega. Alates 2. maist on taas lubatud vabaõhumuuseumide ja muuseumide välialade avamine ning vabas õhus treeningute läbiviimine." Ratas rõhutas siiski, et kõigi leevenduste eelduseks jääb ka edaspidi käitumis- ja hügieenireeglite järgimine, näiteks 2+2 reeglist kinni pidamine, vajadusel maskide kandmine ning kätepesu.

"Väljumisstrateegia loob üldise strateegilise raamistiku, mis võimaldab teha kriisist väljumiseks eelkõige valitsuskomisjonis vajalikud juhtimisotsuseid," ütles riigikantselei strateegiadirektor Henry Kattago. "Strateegia ei kirjuta detailselt lahti erinevate eluvaldkondade kriisist väljumise samme, võimalikke täiendavaid tugimeetmeid, piirangute leevendamisega kaasnevaid täpsustatud käitumisjuhiseid, eritingimusi või muid asjaolusid. Kõik need täpsemad nüansid analüüsitakse läbi edaspidi teistel otsustustasanditel."